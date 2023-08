Samurai Shodown gratis su iOS e Android per gli abbonati a Netflix

Samurai Shodown, remake del grande classico SNK, è ora disponibile gratis su iOS e Android, in esclusiva per gli abbonati a Netflix: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione.

Pubblicato nel 2019 su PS4 e Xbox One, per poi arrivare anche su PC e Nintendo Switch, Samurai Shodown (qui la recensione) fa dunque il proprio debutto su mobile con una riduzione a cui non manca nulla, forte di un roster composto da ben ventisette personaggi e di una modalità multiplayer online.

"La versione console di Samurai Shodown, pubblicata nel 2019, ha ricevuto un grande supporto ed è stata acclamata dagli appassionati di picchiaduro", ha detto il producer Yasuyuki Oda. "Ciò ha consentito di portare il gioco anche su altre piattaforme, fra cui PC e cloud."

"Siamo dunque entusiasti di poter vedere Samurai Showdown fare il proprio esordio su iOS e Android in esclusiva per gli abbonati a Netflix: speriamo apprezzerete il suo sistema di combattimento intenso, basato sull'uso di armi, anche sui dispositivi mobile!"