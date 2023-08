Diablo 4: patch 1.1.3 ora disponibile su PC e console, ecco cosa cambia

Per il resto sono stati corretti vari problemi strettamente legati alla Stagione degli Abietti e altri a tutti tondo. Ad esempio, ora il Druido può fare spazio nel suo inventario lasciando a terra le vecchie offerte Spiritiche Druide ottenute in precedenza per raccoglierne di nuove.

Questo fine settimana punti esperienza e oro in quantità

L'aggiornamento non è l'unica novità di spessore di questa settimana per Diablo 4. Infatti durante il weekend avrà inizio l'evento Benedizione della Madre, durante il quale i giocatori guadagneranno il 25% in più di oro e punti esperienza. Un'ottima occasione dunque per farmare come degli ossessi.