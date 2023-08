Persona 5 Tactica, un trailer con protagonista Futaba Sakura

Sega e Atlus hanno pubblicato un nuovo trailer di Persona 5 Tactica con protagonista Futaba Sakura, una vecchia conoscenza per chi ha giocato a Persona 5.

Come ci ricorda la descrizione ufficiale fornita da Atlus, Futaba è una hacker geniale che a un certo punto della sua carriera ha ottenuto le attenzioni di tutto il mondo. In passato ha vissuto una vita di reclusione e ha avuto difficoltà a interagire faccia a faccia con altre persone. Ma grazie all'intervento dei Phantom Thieves ha fatto emergere il suo vero carattere e il suo Persona, diventando poi un membro fondamentale del team.

Nel trailer, purtroppo interamente in giapponese, possiamo vedere che come in Persona 5 anche in Tactica Futaba supporterà i Phantom Thieves senza prendere parte direttamente allo scontro, ad esempio facendo riprendere i sensi a un alleato finito al tappeto.