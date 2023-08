Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Rayman in the Phantom Show: video dietro le quinte con gli autori

Nella nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Rayman in The Phantom Show abbiamo parlato di come il ritorno di Rayman aggiunga importanti novità alla formula dello strategico di Ubisoft Milan, consegnandoci un pacchetto davvero brillante.

Ubisoft ha pubblicato un interessante video dietro le quinte dedicato a Rayman in the Phantom Show , l'atteso DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope che sarà disponibile a partire da oggi per i possessori del gioco.

La parola agli sviluppatori

Nel video diario, gli sviluppatori di Rayman in The Phantom Show discutono della propria esperienza con il personaggio creato da Michel Ancel, nonché dell'intenzione di portarlo in Sparks of Hope in maniera stilisticamente fedele alle sue apparizioni più recenti.

Per il team è stata anche un'occasione per dimostrare che Rayman e i Rabbids possono convivere con successo all'interno della stessa produzione, a patto ovviamente che la scrittura supporti efficacemente questo incontro, come accade appunto nel DLC in uscita oggi.