Bandai Namco Online sarà assorbita da Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Online fu fondata nel 2009 come editore satellite di Bandai Namco Entertainment, specializzato nei giochi online . Ha pubblicato titoli come Gundam Evolution e Blue Protocol. Da notare che Gundam Evolution è stato già chiuso, mentre Blue Protocol chiuderà il 18 gennaio 2025.

Niente più distinzioni

Il comunicato di annuncio recita: "Bandai Namco ha deciso di unire le forze tra le sue due divisioni, Bandai Namco Entertainment e Bandai Namco Online. A partire dal 1° aprile 2025, Bandai Namco Online smetterà di esistere e tutte le sue attività verranno integrate in Bandai Namco Entertainment.

Lo scopo di questa unione è quello di rendere Bandai Namco più forte e competitiva nel mondo sempre più complesso dei videogiochi online. Per i giocatori, questo significa che potranno continuare a godersi i loro giochi preferiti come sempre, senza interruzioni o cambiamenti significativi."

Dopo l'assorbimento, gli altri titoli di Bandai Namco Online, come Idolish Seven, SD Gundam Operations e Gundam Tribe, saranno gestiti da Bandai Namco Entertainment.

Evidentemente il tentativo di distinzione non ha funzionato come avrebbe dovuto, tanto da portare a un deciso passo indietro di Bandai Namco, che così potrà gestire direttamente tutti i settori della compagnia.