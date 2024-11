Madoka Magica Magia Exedra è stato rinviato, vediamo a quando

Era abbastanza intuibile che Madoka Magica Magia Exedra (Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra in origine) non ce l'avrebbe fatta a uscire nel corso del 2024, visto che non si è più parlato del gioco. Comunque sia, ora è arrivata la conferma dell'editore Aniplex (un'etichetta di Sony) e dello sviluppatore Pokelabo, che hanno parlato della primavera del 2025 come nuova finestra di lancio . Insomma, si tratta di un rinvio di qualche mese.

I motivi del rinvio

Leggiamo il messaggio con cui è stato annunciato il rinvio: "La data d'uscita di Madoka Magica Magia Exedra, in precedenza previsto per il 2024, è stata spostata alla primavera 2025." Per quale motivo? "Per realizzare la migliore esperienza videoludica possibile tratta da questa amatissima serie, abbiamo rivisto la pianificazione dello sviluppo per assicurarci che il gioco finale sia di qualità ancora più elevata. Chiediamo sinceramente scusa per il ritardo. Il nostro team sta lavorando diligentemente per un lancio che superi le aspettative dei giocatori e vi ringraziamo per la pazienza."

Alcuni personaggi di Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra

La pagina Steam del gioco ci dice che i personaggi della celebre serie giapponese vivranno un'avventura completamente nuova in quello che sarà un gioco di ruolo giapponese pieno di battaglie. L'obiettivo sarà quello di svelare i ricordi delle ragazze magiche, superando i folli mondi che caratterizzano la serie. Madoka Magica Magia Exedra uscirà su PC (Steam), sistemi iOS e sistemi Android.