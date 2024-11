Microsoft ha annunciato un mini PC da 350 dollari per lo streaming di Windows in cloud

Windows 365 Link si collega a monitor e periferiche locali, offrendo un'esperienza desktop completa in streaming. Il dispositivo è stato progettato per essere il complemento perfetto per Windows 365, il servizio di Microsoft che consente alle aziende di trasferire i propri dipendenti su macchine virtuali nel cloud, accessibili in modo sicuro da diversi dispositivi. Andiamo a vedere più nel dettaglio funzionalità e specifiche.

Microsoft ha annunciato l'arrivo di Windows 365 Link , un mini PC pensato per semplificare l'accesso al servizio cloud Windows 365. Questo dispositivo, dal design compatto e privo di ventole, si presenta come una soluzione ideale per chi desidera utilizzare un PC cloud in modo semplice ed efficiente.

A cosa serve Windows 365 Link

"Vogliamo che l'attenzione di Link sia rivolta alla parte Windows 365", ha spiegato a The Verge Pavan Davuluri, responsabile di Windows e Surface in Microsoft, per presentazione Windows 365 Link. "Vogliamo rendere il più semplice ed efficiente possibile l'accesso al vostro PC cloud. Il nostro obiettivo è che il dispositivo stesso sia il più trasparente possibile, quindi minimizziamo i passaggi per l'installazione, l'accesso, i trasferimenti e le transizioni".

Microsoft ha posto grande enfasi sulla sicurezza di Windows 365 Link. Il dispositivo integra diverse tecnologie di protezione, derivate dall'esperienza maturata con Windows e Xbox, per difendersi da potenziali minacce informatiche. Adotta poi un sistema operativo minimale, ottimizzato per garantire un accesso rapido e sicuro al cloud PC, senza inutili complessità.

L'avvio è così questione di secondi e il dispositivo può essere riattivato istantaneamente dalla modalità sleep. Non sappiamo le specifiche tecniche dettagliate, ma sappiamo che al suo interno troviamo un processore Intel (non ancora specificato), 8 GB di RAM e 64 GB di storage. Link è dotato di chip dedicati all'elaborazione video, pensati per ottimizzare le videoconferenze su piattaforme come Microsoft Teams e Cisco Webex.

Le porte di Windows 365 Link

La connettività è garantita da due porte USB-A 3.2, una USB-C 3.2, una DisplayPort, una HDMI e una porta Ethernet sul retro. Frontalmente è presente un'ulteriore porta USB-A 3.2 e un jack per le cuffie da 3,5mm. Completano il quadro il supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Un aspetto interessante di Link è la sua semplicità di gestione. Il sistema operativo, essenziale e "super-hardened" come lo definisce David Weston di Microsoft, non richiede particolari interventi da parte degli amministratori IT. Può essere integrato facilmente in Microsoft Intune, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

La schermata di accesso di Windows 365 Link

Un elemento chiave di Link è la sua ovvia appartenenza alla famiglia di dispositivi Copilot Plus. "Stiamo lavorando per integrare le funzionalità di Copilot Plus, basate sull'intelligenza artificiale, nelle istanze di Windows 365 nel cloud", spiega Davuluri. Tra l'altro è notizia recente che Microsoft 365 ti obbliga a pagare di più proprio per Copilot con alcuni dei suoi piani.

Windows 365 Link sarà disponibile da aprile 2025 a un prezzo di 349$, ma è già possibile acquistarlo in anteprima negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda. Microsoft ha già annunciato anche l'intenzione di espandere la disponibilità a nuovi mercati e che questo è solo il primo di una serie di dispositivi pensati per Windows 365, visto che l'azienda si sta dedicando a più fattori di forma che annuncerà in seguito.

Voi che cosa ne pensate? Trovate interessante un concept di questo tipo in ambito professionale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.