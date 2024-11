Kadokawa ha confermato il tentativo di acquisizione da parte di Sony

Kadokawa, che come saprete possiede FromSoftware, ha confermato con un comunicato ufficiale il clamoroso tentativo di acquisizione da parte di Sony Group, spiegando però che non è stata presa ancora alcuna decisione.

"Ci sono degli articoli sull'acquisizione di Kadokawa Corporation (da qui in poi "la compagnia") da parte di Sony Group Inc." esordisce il comunicato, spiegando poi brevemente: "Comunque sia, questa informazione non è stata annunciata dalla Compagnia. La Compagnia ha ricevuto una lettera d'intenti iniziale per l'acquisto della sue azioni, ma in questo momento non è stata ancora presa alcuna decisione. Se ci saranno dei fatti da annunciare in futuro, lo faremo nei tempi e nei modi più appropriati."