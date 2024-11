Genshin Impact è disponibile per Xbox Series X e S

Dopo quattro anni dal lancio, il gioco di ruolo d'azione Genshin Impact di miHoYo è ora disponibile anche su Xbox Series X e S . Su Xbox Series X supporta i 4K e l'HDR. Gli abbonati a Game Pass Ultimate possono giocarci anche Xbox Cloud Gaming (anche se le versioni mobile sono disponibili separatamente). L'abbonamento frutta anche dei bonus che non sono affatto male, per partire con brio: 10 Hero's Wit per potenziare un personaggio, 15 Mystic Enhancement Ore per migliorare le armi, 100.000 Mora e Northlander Billet Trove per scegliere una delle cinque armi a 4 stelle e due Intertwined Fate per i banner.

Altri dettagli

Inoltre, la versione Xbox viene lanciata insieme alla versione 5.2, "Tapestry of Spirit and Flame", il nuovo capitolo ambientato nella nazione di Natlan che aggiunge due nuovi personaggi, Chasca e Ororon, e delle nuove aree da esplorare.

Come già riportato, Chasca è un'unità 5 stelle di tipo Anemo dotata di arco che può usare il Cecchino di Anime per attaccare a mezz'aria e la sua pistola speciale per sparare proiettili di diversi elementi. Ororon, invece, è un personaggio 4 stelle Electro armato di arco, pensato per offrire supporto ai compagni tipo Electro o Hydro.

Genshin Impact è apparentemente solo l'inizio del supporto di miHoYo a Xbox, con Zenless Zone Zero che dovrebbe arrivare a dicembre, sempre in concomitanza di un grosso aggiornamento. Non c'è niente di ufficiale in merito, quindi non prendete la cosa come assodata. Comunque sia, rimanete sintonizzati per saperne di più. Probabilmente a breve ci sarà un annuncio.