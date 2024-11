C'è una scheda video NVIDIA che rimarrà sul mercato dopo l'uscita della serie GeForce RTX 50 "Blackwell"

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Cina, questa sarà l'unica GPU della serie 40 a continuare ad essere prodotta. La decisione potrebbe sembrare in controtendenza, ma potrebbe rivelarsi una mossa interessante da parte di NVIDIA. Vediamo insieme perché.

La scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 , una GPU pensata per il segmento budget del mercato latpop, continuerà ad essere disponibile anche dopo l'uscita della sua controparte di nuova generazione, la NVIDIA GeForce RTX 5050.

Perché proprio la 4050 per laptop

Mentre NVIDIA interrompe la produzione delle GPU RTX 4070 per far posto alla serie RTX 50, mantenere in commercio la NVIDIA GeForce RTX 4050 potrebbe giustificare il posizionamento della GeForce RTX 5050 a un prezzo più elevato, pur mantenendo differenze prestazionali minime.

Il post sul social cinese Weibo che riporta il mantenimento della produzione della NVIDIA GeForce RTX 4050 per laptop

Si tratta di una strategia che potrebbe consentire a NVIDIA di aumentare i ricavi, offrendo al contempo ai consumatori una scelta più ampia. Chi è alla ricerca di una soluzione economica potrebbe optare per la NVIDIA GeForce RTX 4050, mentre chi desidera le ultime tecnologie potrebbe preferire la GeForce RTX 5050, pur pagando un prezzo premium.

La scelta di mantenere la scheda più economica sul mercato è probabilmente legata anche al suo successo tra i consumatori. Questa GPU, infatti, si è dimostrata una valida opzione per chi cerca un buon compromesso tra prestazioni e prezzo, senza eccedere nella potenza. Con la coesistenza delle due generazioni budget, NVIDIA potrebbe quindi soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio, dai giocatori occasionali ai professionisti che necessitano di un laptop potente per il lavoro.

Voi che cosa ne pensate? Ha senso tenere sul mercato due GPU di fascia bassa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.