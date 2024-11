Sony è in procinto di acquisire Kadokawa, la compagnia proprietaria di FromSoftware, stando a un report

Stando a quanto riportato da Reuters, Sony Group Corporation sarebbe in una fase avanzata delle trattive per l'acquisizione di Kadokawa Corporation , la compagnia che possiede tra le altre FromSoftware . Il report cita a conferma due fonti vicine alla trattativa, che conoscerebbero quindi bene la materia e la discussione in corso.

Una firma a breve

Stando a quanto riportato dalle fonti, la contrattazione sarebbe attualmente in corso e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma definitiva.

Reuters ha contattato Sony per ottenere un commento alla notizia, ma la compagnia ha declinato. Kadokawa ha invece risposto di non poter commentare al momento.

Reuters ha sottolineato come Sony possieda già il 2% delle azioni di Kadokawa e possieda una quota di FromSoftware, il 14,09%. Stiamo parlando dello studio di sviluppo della recente hit Elden Ring e della serie Dark Souls. Kadokawa di suo è una compagnia attiva dal 1945 e possiede numerose serie, nonché molti prodotti differenti, tra anime, organizzazione di eventi, giocattoli e altro. La sua capitalizzazione di mercato, prima del report di Reuters, era di 2,7 miliardi di dollari, contro i 114 miliardi di Sony.

Oltra a FromSoftware, gli studi di sviluppo di Kadokawa includono ACQUIRE, Gotcha Gotcha Games e Spike Chunsoft.

Non sfuggirà ai più che se Sony mettesse a segno il colpo, incamererebbe moltissime proprietà intellettuali di grande valore, in particolare quelle di FromSoftware (Elden Ring ha venduto più di 20 milioni di copie). Inoltre riavrebbe degli studi di sviluppo giapponesi di primo piano, come FromSoftware stessa o Spike Chunsoft, quest'ultima la casa di titoli molto amati dagli appassionati come i Danganronpa, ed editore di serie come quella STEINS;GATE.

Acquire vanta invece nel suo portfolio gli Octopath Traveler, mentre Gotcha Gotcha Games è la casa di RPG Maker, celebre motore per lo sviluppo di giochi di ruolo giapponesi.

Naturalmente è giusto non dare ancora l'acquisizione per finalizzata, visto che non ci sono conferme ufficiali in merito. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.