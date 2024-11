S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sembra avere una patch del day one davvero gigantesca

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto un misterioso aggiornamento in queste ore, che si applica a coloro che hanno già effettuato il pre-cariamento del gioco e sembra essere una sorta di patch del day one davvero gigantesca.

Come riferito da diverse testimonianze, come quella che potete leggere nel messaggio su X riportato qui sotto, si tratta di un download da quasi 140 GB, ovvero praticamente le dimensioni del gioco stesso, almeno per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S.

Il pre-load di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ammonta a 146 GB, dunque la patch in questione è grande quasi quanto tutto il gioco, cosa che fa pensare a una sorta di intera nuova build che va a sostituire la precedente.