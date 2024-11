Annunciati i giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di novembre, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato la line-up di giochi che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass, PC Game Game Pass e l'abbonamento Standard durante la seconda metà di novembre , tra cui rientra anche l'attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire da domani, 20 novembre, e Microsoft Flight Simulator 2024, disponibile da oggi.

Un bundle di Genshin Impact per gli abbonati a Ultimate e i giochi che lasceranno il servizio

Oltre ai giochi in arrivo è stato annunciato anche un bundle di Genshin Impact in esclusiva per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che sarà disponibile a partire dal 20 novembre, giorno di lancio dell'action GDR free-to-play di Hoyoverse sulle piattaforme verdecrociate. Nello specifico includerà 2 Intertwined Fate, 1 Northlander Billet Trove, 10 Hero's Wit, 100,000 Mora e 15 Mystic Enhancement Ore, tutte risorse utili per partire nel migliore dei modi l'avventura nel Teyvat che gli iscritti al servizio riceveranno tramite la casella di posta interna del gioco.

Un elicottero di soccorso in Microsoft Flight Simulator 2024

Sono stati anche annunciati i giochi che lasceranno il catalogo del servizio il 30 novembre che in precedenza erano stati segnalati giorni fa dall'app di Xbox (che tuttavia indicava l'1 dicembre come data di rimozione). Li abbiamo elencati di seguito:

Conan Exiles (Cloud, Console, and PC)

Coral Island (PC)

Hello Neighbor 2 (Cloud, Console, and PC)

Remnant: From The Ashes (Cloud, Console, and PC)

Rollerdrome (Cloud, Console, and PC)

Soccer Story (Cloud, Console, and PC)

Spirit of the North (Cloud, Console, and PC)

The Walking Dead: The Final Season (PC)

While the Iron's Hot (Cloud, Console, and PC)

Rimanendo in tema, se avete eseguito il preload di S.T.A.L.K.E.R. 2 nei giorni scorsi, preparatevi a scaricare un imponente patch di oltre 100 GB.