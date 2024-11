S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in arrivo: vediamo data di uscita e orario di sblocco ufficiali

Come ampiamente anticipato, siamo ormai quasi alla vigilia del lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, attesissimo nuovo capitolo nella serie di sparatutto con elementi RPG e survival che, alla fine di una lunga e difficile gestazione, sta ormai per arrivare sul mercato: vediamo dunque data di uscita e orario di sblocco ufficiali per il gioco, annunciati da GSC GameWorld.

Come possiamo vedere dall'immagine allegata al messaggio pubblicato dal team su X, l'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in Italia è fissata per mercoledì 20 novembre, alle ore 17:00 locali. Il precaricamento è già disponibile su Xbox, dunque potete avviare lo scaricamento dei dati per essere già pronti, ma il gioco in digitale potrà essere avviato solo a partire da tale orario.

Da mercoledì pomeriggio sarà dunque possibile tornare nella Zona, l'area contaminata intorno a Chornobyl dove si svolge la serie S.T.A.L.K.E.R., portando avanti la particolare narrazione nella realtà alternativa del franchise.