Avviato il precaricamento di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su Xbox ed è enorme

GSC Game World ha avviato il precaricamento di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su Xbox Series X e S, che è davvero enorme. Per scaricarlo, nel caso in cui lo abbiate prenotato, avete bisogno di 146 GB . Avete capito bene. Sono molti, ma sono essenziali per poter giocare immediatamente al momento dello sblocco della versione definitiva.

E la versione PC?

Purtroppo al momento di scrivere questa notizia non è stato sbloccato il precaricamento su Steam, quindi non sappiamo dirvene le dimensioni. Immaginiamo comunque che non saranno ridotte, considerando quelle della versione Xbox.

Come mai S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl occupa così tanto spazio? La spiegazione pare essere semplice: ci sono tantissime texture in alta risoluzione e il gioco ha molti contenuti. Insomma, non è solo spazio occupato tanto per fare crescere un numero. Speriamo che siano anche contenuti di qualità e che la serie abbia un nuovo, grande episodio.

Per il resto vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà il 20 novembre su PC e Xbox Series X e S. Si tratta di un'esclusiva temporale, quindi in futuro lo vedremo probabilmente anche sulle console PlayStation. Per adesso, comunque, non si sa nulla sull'eventuale versione PlayStation 5. Quando ci saranno informazioni in merito, vi sapremo sapere.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è il nuovo capitolo della serie che comprende S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. L'ultimo capitolo era uscito nel 2010, con il seguito che era stato annunciato per poi essere cancellato. Fortunatamente è stato ripreso e ultimato e presto potremo giocarci.