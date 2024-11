Call of Duty: Black Ops 6 è il più giocato su PS5 e Xbox, Monster Hunter Wilds lo batte su PC

Stando ai dati rilevati da Circana per quanto concerne il coinvolgimento degli utenti americani, Call of Duty: Black Ops 6 è il più giocato su PS5 e Xbox mentre su PC viene battuto dalla beta di Monster Hunter Wilds, che debutta in seconda posizione dietro Counter-Strike 2.

Fondamentalmente, lo sparatutto prodotto da Activision è stato in grado di mantenere il controllo su console anche durante la seconda settimana, tenendo a bada concorrenti di tutto rispetto come Fortnite, Grand Theft Auto V e Roblox, che scalpitano sul podio.

Per quanto concerne la già citata beta di Monster Hunter Wilds, curiosamente ha avuto un enorme riscontro su PC, debuttando appunto in seconda posizione, mentre su PS5 non è andata oltre l'undicesimo posto e su Xbox non è neppure presente nella top 15.

E Dragon Age: The Veilguard? A quanto pare si è posizionato all'interno della top 30 su tutte e tre le piattaforme, totalizzando numeri ben distanti rispetto agli attuali punti di riferimento sul piano dell'engagement.