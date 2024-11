S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è gold: dopo anni, non ci saranno più ritardi

Ricordiamo che con "gold" o "disco d'oro" si intende la versione definitiva del gioco per la stampa e per la distribuzione tramite i negozi digitali. Ovviamente non significa che il gioco sia perfetto e spesso già al giorno del lancio sono disponibili degli update per eliminare qualche problema, ma il team ritiene che l'attuale versione sia funzionante e possa essere pubblicata.

GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha raggiungo la versione " gold " dopo molti anni di sviluppo. Lo sparatutto di sopravvivenza a mondo aperto, uno dei giochi più attesi di quest'anno, è stato in fase di sviluppo per oltre un decennio, ma il 20 novembre sarà finalmente pubblicato.

Tanti anni di sviluppo per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha avuto uno sviluppo travagliato nel corso dell'ultima decina di anni. Oltre ai classici problemi di ogni videogioco, il team ha dovuto affrontare la guerra di Ucraina, con tutte le difficoltà economiche, di sicurezza ed mentali.

L'informazione della versione gold di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata condivisa tramite Twitter, dove il team ha semplicemente segnalato la cosa e ha condiviso un video trailer che mostra qualche scena di gioco. In modo simpatico, il team ha scritto "G.O.N.E. G.O.L.D" (diventato d'oro, letteralmente) per imitare il titolo del gioco che è un acronimo per "Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers and Robbers".

