X-Men, il cosplay di Psylocke da roga_na_noge è splendido

Dai buoni vecchi X-Men arriva questo nuovo cosplay di Psylocke da parte di roga_na_noge, che anche in questo caso risulta davvero bellissima nella reinterpretazione della celebre super eroina armata di katana e con il costume da combattimento classico.

Elizabeth "Betsy" Glorianna Braddock, questo il lungo nome del personaggio in questione, è ben più nota come Psylocke, diventata col tempo uno dei personaggi più noti dell'universo di X-Men, nonostante un ruolo non sempre centrale nelle storie del gruppo di super-eroi mutanti.

La combattente ha iniziato a conquistarsi un ruolo di rilievo come elemento di supporto per il fratello Captain Britain nella prima serie di X-Men, ma poi si è ritagliata progressivamente un ruolo sempre più centrale. Buona parte del suo successo, probabilmente, è dovuto anche al suo innegabile fascino: Psylocke si presenta sempre come una combattete veloce e abile, in grado di usare arti marziali, spada e ovviamente i suoi poteri speciali.

Al di là delle abilità a mani nude, Psylocke è anche una potente telepate, in grado di utilizzare telecinesi, telepatia e creazione di campi di forza e armi psichiche a piacimento, cosa che la rende una vera e propria arma vivente. La sua strana storia subisce uno sconvolgimento quando viene rapita e trasformata in una sorta di guerriera ninja, prima di essere poi salvata dai nuovi mutanti e portata alla corte di Xavier.

Questa commistione di caratteri è parte integrante del suo fascino ed è ben riprodotta anche da questa interpretazione di roga_na_noge, con una perfetta ricostruzione di costume e acconciatura nonché il solito innegabile fascino della modella e cosplayer.

Se siete alla ricerca di altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Misty da caterpillar_cos tratto da Pokémon, il cosplay di Nico Robin da nadyasonika tratto da One Piece, cosplay di Asuka di Shirogane-sama da Neon Genesis Evangelion, cosplay di Caulifla da elia.fery e quello di Marion in costume da bagno da Elia.fery tratti da Dragon Ball e il cosplay di Futaba da Carry.key da Persona 5.