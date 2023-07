Cosa giocherete questo weekend? Exoprimal, Oxenfree 2 o sempre Diablo 4?

Siamo ormai a metà luglio e l'estate è pienamente entrata in scena, pure troppo a giudicare dal caldo, ma al di là di eventuali facezie poco interessanti come andare al mare o in vacanza la domanda principale resta sempre al stessa: cosa giocherete questo weekend?

La domanda è sempre lecita, considerando anche la quantità di giochi che sono usciti in questi ultimi giorni e in questa settimana in particolare. Dopo un periodo di notevole abbuffata, non abbiamo ora a che fare con uscite enormi ma ci sono comunque diversi titoli interessanti, caratterizzati da atmosfere e meccaniche peculiari e in grado di attirare diverse tipologie di utenti.

Il 2023 ha l'aria di essere un anno straordinario come quantità di produzioni e dimensione dei titoli in arrivo, e anche l'inizio dell'estate ci ha già riservato alcune uscite di grosso calibro, mentre al momento ci troviamo in una fase intermedia con giochi indie o di medie dimensioni da tenere comunque in grande considerazione.