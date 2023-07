EA Sports FC 24: con Erling Haaland protagonista della copertina, la Norvegia diventa Haa-land

EA Sports ha deciso di celebrare il protagonista della copertina di EA Sports FC 24, ovvero Erling Haaland, trasformando la Norvegia in una terra chiamata Haa-land, come dimostra il bizzarro trailer pubblicato oggi in occasione di questa iniziativa.

Il video "Benvenuti in Haa-land" ci mostra dunque alcune immagini, scorci, panorami e cartoline varie dalla splendida Norvegia, solo che in tutte queste scene compare in qualche modo Haaland, giustificando la trasformazione del paese in Haa-land.

Tutto questo, ovviamente, per celebrare il calciatore di copertina di EA Sports FC 24, che è proprio il giovane attaccante norvegese del Manchester City, come abbiamo visto.

Come protagonista della copertina del primo capitolo del nuovo franchise EA Sports FC, Haaland è dunque al centro di questa particolare pubblicità "turistica" che mostra alcuni famosi luoghi e paesaggi norvegesi trasformati in "Haa-landscapes", e l'intero Paese in Haa-land. Attraverso i fiordi pittoreschi, le luci danzanti del nord, il maestoso Pulpit Rock e l'incantevole arcipelago di Henningsvær, Erling Haaland viene celebrato come un tesoro nazionale unico nel suo genere.