EA Sports FC 24: copertina ufficiale con Haaland svelata, novità su contenuti ed edizioni

Come abbiamo visto anche nel primo gameplay trailer di EA Sports FC 24 , il cuore della nuova simulazione di calcio dovrebbe essere il sistema Hypermotion V, elaborato da EA Sports per animazioni e fisica ancora più realistici di prima, almeno stando a quanto riferito durante la presentazione.

Si tratta dunque di una conferma di quanto era emerso in precedenza sul calciatore di copertina di EA Sports FC 24, e la scelta era facilmente prevedibile, considerando i risultati raggiunti quest'anno dal giovane attaccante norvegese in forza al Manchester City.

Possiamo vedere la cover riportata qui sotto, con un tweet in cui lo stesso Haaland, che era presente proprio durante la presentazione del gioco, ha condiviso l'immagine che lo ritrae e che caratterizzerà la cover di EA Sports FC 24.

Con la presentazione di oggi è stata svelata anche la copertina ufficiale di EA Sports FC 24 , che come era stato preannunciato ha Erling Haaland come protagonista, oltre a diverse novità su contenuti, modalità di gioco ed edizioni speciali.

EA Sports FC 24, i contenuti delle due edizioni

EA Sports FC 24, un'immagine del gioco

Vediamo inoltre i contenuti riguardanti le diverse edizioni annunciate, che differiranno per prezzo (79,99 per la versione standard su PC, PS5 e Xbox Series X|S e 69,99 su PS4 e Xbox One, mentre la versione Ultimate costerà 109,99 euro) e ovviamente bonus collegati.

EA Sports FC 24 - Standard Edition

Oggetto atleta copertina - Aggiungi l'atleta copertina di EA SPORTS FC 24 al tuo Ultimate Team per 10 partite

2 oggetti giocatore Ambasciatore a scelta in prestito - Scegli 1 giocatore e 1 giocatrice Ambasciatore per 5 partite in Ultimate Team

Slot stili di gioco Club sbloccato - Personalizza il gioco del tuo Pro con uno slot stili di gioco sbloccato in Club

Punti personalità giocatore aggiuntivi nella Carriera giocatore - Migliora e personalizza il tuo giocatore all'inizio di una nuova Carriera giocatore

Possibilità di ingaggiare un allenatore a 5 stelle nella Carriera tecnico

EA Sports FC 24 - Ultimate Edition