Microsoft e Activision: acquisizione approvata dalla Turchia in maniera incondizionata

Mentre continua la guerra tra Microsoft e FTC da una parte e Microsoft e CMA dall'altra, un altro paese intanto ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft senza condizioni, e si tratta della Turchia.

"Oggi, la Turchia ha approvato in maniera incondizionata la nostra fusione con Microsoft", si legge nel messaggio della vulcanica Lulu Cheng Meservey, CCO e EVP Corporate Affairs di Activision Blizzard, diventata ben nota anche al pubblico per la sua frequente attività su Twitter in questi mesi. "Adesso, ancora un altro paese ha raggiunto una decisione ponderata che protegge i consumatori e la competizione, invece che il dominio inamovibile di un leader di mercato".



Anche questo tweet da parte della Meservey è piuttosto polemico, ma il contenuto è interessante, perché aggiunge ancora un altro paese all'elenco di quelli che hanno approvato l'acquisizione. Tra questi spicca soprattutto l'Unione Europea, ma sono tanti i paesi che hanno dato il via libera all'operazione.