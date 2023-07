Xbox Game Pass: Maquette di Annapurna aggiunto a sorpresa alla lineup di luglio 2023

Il gioco arriverà dunque il 19 luglio 2023 su Xbox Series X|S e Xbox One, e potrà essere acquistato a parte oppure scaricato direttamente dal catalogo di Xbox Game Pass per coloro che sono abbonati al noto servizio di Microsoft.

Dopo il suo arrivo su PC, PlayStation e Nintendo Switch, il particolare puzzle game Maquette arriva anche su Xbox Series X|S e Xbox One e lo fa con un lancio direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al day one, con data d'uscita fissata per il 19 luglio 2023.

Maquette: un puzzle game ricorsivo

Maquette è un particolare puzzle "ricorsivo" in prima persona, che ci vede inseriti in uno strano mondo dove ogni edificio, pianta, oggetto di scenario è simultaneamente piccolo e gigantesco. Questo introduce vari effetti di prospettiva, con cambi di punti di vista che generare un effetto di meraviglia nel giocatore.

Tra situazioni e prospettive impossibili, Maquette è una sorta di disegno di Escher in 3D che possiamo effettivamente esplorare in prima persona, in un mondo che si contorce su sé stesso in maniera ricorsivi, ripetendo gli elementi in dimensioni diverse e incastrati l'uno con l'altro.

È davvero difficile da descrivere a parole, ma potrà essere comunque provato in prima persona da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass a partire dal 19 luglio 2023. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Maquette.