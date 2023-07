Xbox Game Pass, luglio 2023: scopriamo i giochi della prima metà del mese

Il mese di luglio 2023 si rivela importante per Xbox Game Pass, da un certo punto di vista quasi storico, visto che segna il primo aumento ufficiale di prezzo in Italia e in altri paesi europei, ma dimostra anche nuovamente come possa rappresentare un grande punto di forza per Microsoft. L'incremento di prezzo era piuttosto prevedibile, considerando l'allineamento verso l'alto dei costi di giochi, console e servizi in generale, soprattutto considerando quanto verrà probabilmente sfruttato l'effetto traino dell'uscita di Starfield all'interno dell'abbonamento per il 6 settembre 2023.

Xbox Game Pass, i giochi della prima metà di luglio 2023

Microsoft ha giocato d'anticipo, probabilmente per dare il tempo al mercato di assestarsi sui nuovi prezzi prima di lanciare il pezzo da 90 di Bethesda nel catalogo, con un aumento che ha colpito in particolare gli utenti console, lasciando inalterata la situazione sul campo PC, su cui probabilmente c'è ancora da investire per un ampliamento della platea di pubblico. Dunque, mentre attendiamo ancora notizie sulle questioni legali collegata all'acquisizione di Activision Blizzard, vediamo quali giochi sono in arrivo in questa prima parte di luglio 2023.