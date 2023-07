Jagged Alliance 3 supporterà la mod e la modalità cooperativa

Nell'ultimo diario di sviluppo di Jagged Alliance 3 sono state sottolineate un paio di caratteristiche importanti, ossia il supporto per le mod e quello per la modalità cooperativa . Haemimont Games ci tiene particolarmente a sottolineare entrambi i punti.

Mod per tutti

Il supporto alla comunità della serie è essenziale

L'importanza del supporto per le mod è molto importante per la comunità di Jagged Alliance, considerando quanto hanno fatto i modder per tenere vivo Jagged Alliance 2, migliorandolo enormemente aggiornamento non ufficiale dopo aggiornamento non ufficiale.

Il supporto per le mod in Jagged Alliance 3 arriverà con un aggiornamento post lancio. Come spiegato nel diario di sviluppo, i modder avranno aggetto agli strumenti usati internamente dagli sviluppatori per creare i vari contenuti del igoco, come i mercenari, le armi, gli oggetti, le missioni e altri ancora.

Un aggiornamento successivo aggiungerà anche l'editor di mappe e l'editor di missioni, così da fornire tutti gli strumenti a chiunque voglia espandere il gioco amatorialmente.

L'altra caratteristica trattata è la modalità cooperativa multigiocatore, in cui due giocatori potranno vivere insieme la campagna principale, sia partendo da zero, sia unendosi durante una partita in corso. Come spiegato da Haemimont Games, non ci saranno differenze tra un salvataggio fatto in co-op e il single player. L'host potrà continuare a giocare in single player se il suo compagno abbandonerà la partita. Entrambi i giocatori potranno inoltre caricare i salvataggio manuali o automatici creati durante le partite cooperative per continuare in single player.

Naturalmente in cooperativa i giocatori condivideranno gli stessi mercenari e dovranno stare nello stesso settore, mentre i dialoghi con i PNG saranno gestiti da chi li farà iniziare, con l'altro che potrà usare l'interfaccia utente per dare suggerimenti.

Per il resto vi ricordiamo che Jagged Alliance 3 uscirà il 14 luglio 2023 solo su PC. Sarà acquistabile su Steam e GOG.