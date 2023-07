Half-Life: Alyx, mod no-VR aggiornata con nuovi modelli per le braccia e le mani e altre novità

Half-Life: Alyx NoVR , la più celebre mod che rimuove l'obbligo di usare un visore per la realtà virtuale per giocare con l'ultimo titolo della serie Half-Life di Valve, ha ricevuto un aggiornamento importante , che tra le altre cose aggiorna i modelli di braccia e mani della protagonista e sistema alcuni problemi delle vecchie versioni.

Le novità della mod

Half-Life: Alyx è ormai giocabile senza visori VR

L'aggiornamento è stato pubblicato in occasione dei saldi estivi di Steam, in cui Half-Life: Alyx può essere acquistato con il 60% di sconto, quindi a 23,59€ invece di 58,99€. La mod NoVR è completamente gratuita e richiede solo una copia del gioco per essere usata.

Nel post di annuncio delle novità dell'aggiornamento, i modder hanno spiegato di aver usato le meccaniche di Half-Life 2 come base per tradurre le interazioni di Half-Life: Alyx in versione flat.

I giocatori possono quindi abbassarsi, saltare, correre ed eseguire tutte le azioni viste in Half-Life 2. La parte più complessa della mod riguarda i modelli di braccia e mani, che sono stati modificati rispetto agli originali, di scarsa resa in versione flat. Come punto di partenza per il lavoro, sono stati presi alcuni bozzetti di Valve, così da garantire un lavoro in linea con il personaggio.

Tra le altre novità spiccano l'aggiunta delle tasche di Alyx (presenti nella versione VR), il miglioramento delle collisioni, l'aggiunta del supporto di altre celebri mod del gioco, la semplificazione dell'uso delle scale, meno crash e un aumento generale della stabilità su Steam Deck.

Per scaricare la mod NoVR per Half-Life: Alyx potete andare qui, se giocate da desktop o da laptop, o qui se giocate da Steam Deck.

Per l'installazione, usate l'HLA-NoVR-Launcher, con cui potrete anche lanciare la versione NoVR del gioco.