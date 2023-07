Denuvo vuole offrire dei benchmark indipendenti per provare che non causa problemi di prestazioni

Denuvo vuole provare a dimostrare che il suo sistema anti-tamper non influisce sulle prestazioni dei giochi, come vorrebbero le parti più critiche della comunità dei videogiocatori PC. Per farlo offrirà dei benchmark indipendenti che dimostreranno l'infondatezza di certe affermazioni.

Tutta colpa di Denuvo?

Denuvo fu accusato dei problemi di lancio della versione PC di Resident Evil Village, che dipendevano dal DRM di Capcom

Irdeto, la compagnia che possiede Denuvo, ha già più volte negato che i problemi di performance dei giochi dipendano dal sistema anti-pirateria, ma vuole comunque fare un passo in avanti, come spiegato da Steve Huin, il COO dell'ala videogiochi di Irdeto. Secondo lui i confronti tra le versioni dei giochi crackate e con Denuvo sono spesso scorretti, perché si basano su build differenti, con le prime spesso aggiornate con patch e fix che le rendono naturalmente più performanti.

Huin è consapevole che le affermazioni della compagnia non sono sufficienti a convincere i giocatori PC che non perdono occasionee per attaccare Denuvo: "Sfortunatamente la nostra voce non è sufficiente a convincere le persone perché nella loro testa non meritiamo fiducia quando si parla dell'argomento."

Da qui nasce il piano di Irdeto, che offrirà alla stampa due versioni dei giochi di cui fare il benchmark in modo indipendente, con e senza Denuvo. Secondo Huin ciò dimostrerà che le prestazioni sono identiche. L'iniziativa dovrebbe partire già nei prossimi mesi.

Di nostro dubitiamo che i giocatori si convinceranno, soprattutto quelli con forti pregiudizi contro Denuvo. Già in passato sono stati fatti dei test che hanno dimostrato l'impatto minimo del sistema di protezione sulle performance dei giochi, ma non sono stati sufficienti. Ad esempio molti danno ancora la colpa a Denuvo dei problemi di lancio di Resident Evil Village, quando in realtà si è scoperto che il problema risiedeva nel DRM di Capcom.

In realtà Denuvo ha causato problemi in alcuni casi, ma non di performance, come quando i server della compagnia sono andati offline per un weekend rendendo ingiocabili titoli quali Guardians of the Galaxy e Persona 4 Golden.