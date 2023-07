Final Fantasy 9: remake sarà a turni, userà l'ATB e sarà paragonibile a Crisis Core come produzione

Stando a Jeff Grubb, il remake di Final Fantasy 9 sarebbe in lavorazione e sarebbe in linea con il titolo originale. Quindi sarà a turni, userà il sistema ATB e sarà paragonabile al remake di Crisis Core a livello produttivo.

Un remake fedele?

Final Fantasy 9 sarà il prossimo capitolo oggetto di un remake?

Grubb ha parlato di gioco in sviluppo attivo, con la produzione che non sarà alla pari di quella di Final Fantasy VII: Remake, ma più vicina a quella di Crisis Core, il che non è necessariamente un male.

Il gioco dovrebbe essere infatti in linea con l'originale, nonostante qualche cambiamento nei sistemi principali, solo con grafica più moderna. Insomma, una manna per quelli che hanno visto di cattivo occhio le troppe modifiche apportate a Final Fantasy VII nel remake e che non hanno gradito la svolta action di Final Fantasy XVI, con l'abbandono quasi completo del genere dei giochi di ruolo giapponesi.

Naturalmente è giusto ribadire che stiamo parlando di informazioni non ufficiali. Per saperne di più sul remake di Final Fantasy IX, nel caso esista davvero, bisogna attendere che sia Square Enix a pronunciarsi. Nel frattempo non possiamo che attendere e invitarvi a giocare l'originale, ancora un titolo validissimo.