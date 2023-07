God of War è più gioco di ruolo di Final Fantasy 16, come dimostra un video

Final Fantasy 16 è un action puro, questo è abbastanza chiaro. IGN.com ha pubblicato un video per sottolineare quanto gli sviluppatori si siano allontanati al punto dalla radici della saga che un action dichiarato come God of War abbia ormai più elementi da gioco di ruolo.

Attenzione, perché il video non va a criticare Final Fantasy 16, ma mira solo a sottolineare quanto sia stata radicale la svolta action, facendo un confronto diretto con i capitoli del passato e con il titolo di Santa Monica in particolare (viene comunque citato anche Ghost of Tsushima, tanto per avere un altro esempio), che viene preso come modello di action che ha invece incamerato alcune caratteristiche dei giochi di ruolo, tando da consentire di adattare alcuni sistemi, in particolare quello di combattimento, allo stile del giocatore, dando più opzioni di personalizzazione.

Insomma, si tratta di una sottolineatura interessante che mostra in modo plastico il percorso fatto dalla serie di Square Enix per arrivare al punto in cui è oggi e risolve il problema di quelli che ancora vanno chiedendosi se ci sia rimasto un po' di gioco di ruolo nella più famosa saga di giochi di ruolo giapponesi.