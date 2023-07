PS VR2, discussione sottolinea le criticità della gestione del visore da parte di Sony

Il visore PS VR2 per PS5 è orma sul mercato da qualche mese e alcuni giocatori hanno deciso di tirare le somme in una discussione che sottolinea alcune criticità della gestione dello stesso da parte di Sony . L'impressione generale è che la periferica non sembra essere supportata a sufficienza.

Mancanze

PS VR2 è sottosfruttato?

La percezione generale dell'utenza è quella che Sony stia sottosfruttando PS VR2, quasi che non creda nella periferica. I confronti con il lancio di PS VR mostrano che all'epoca Sony organizzò più eventi dedicati e fece più annunci, mentre PS VR2 sembra già diventato marginale, con i nuovi giochi che sono soprattutto conversioni di giochi PC già da tempo sul mercato. Il produttore stesso non ha annunciato niente di grosso dopo Horizon Call of the Mountain, uno dei titoli di lancio, e dopo l'aggiunta del supporto al visore di Gran Turismo 7.

Una delle mancanze più grandi tra quelle sottolineate pare essere l'assenza di conversioni per PS VR2 di titoli first party per PS VR. Ad esempio molti vorrebbero veder girare l'eccellente Astro Bot Rescue Mission sul nuovo visore, considerato il miglior platform per la realtà virtuale (se non proprio in assoluto), così come vorrebbero poterci giocare all'ottimo Blood & Truth, che ha ricevuto una patch per PS5, ma rimane giocabile solo su PS VR. Anche giochi come Wipeout Omega, che non hanno bisogno di tracking di alcun tipo, non sono stati convertiti.

C'è preoccupazione anche per il supporto delle terze parti, con ad esempio F1 23 che non ha supporto PS VR2 in alcun modo, lì dove Codemasters si era dimostrata attiva nel supporto a PS VR con Dirt Rally.

Insomma, attualmente la percezione non è propriamente positiva, con la speranza che Sony organizzi qualcosa per il prossimo futuro, magari uno State of Play pieno di giochi first party di alto livello.