Starship Troopers: Extermination, abbiamo provato la versione ad Accesso Anticipato

Tuttavia la serie, ispirata al romanzo del 1959 Fanteria dello spazio di Robert A. Heinlein, negli ultimi tempi sta vivendo una seconda giovinezza: l'anno scorso è uscito Terran Command, RTS vecchia scuola che ha ottenuto buoni consensi (tra cui un 8 nella recensione del nostro Simone Tagliaferri ). Oggi è la volta di un multiplayer PvE con visuale in prima persona sviluppato da Offworld Industries , studio canadese salito alla ribalta grazie a Squad , tactical shooter in grado di vendere oltre tre milioni di copie. Le premesse per un gioco di spessore sembrano esserci tutte; quindi, non perdiamoci in ciance e andiamo a scoprire com'è andata la nostra prova di Starship Troopers: Extermination .

Multiplayer cooperativo

In Starship Troopers: Extermination è possibile costruire strutture difensive, ma solo nelle zone previste dagli sviluppatori

Pur trovandosi in uno stato decisamente acerbo, il gioco presenta spunti interessanti che lasciano ben sperare una volta terminata la fase di Accesso Anticipato. Come detto, si tratta di un classico multiplayer cooperativo, in cui fino ad un massimo di sedici giocatori (divisi in quattro o cinque squadre) devono vedersela contro le ben note orde di aracnidi giganti che infestano la colonia di Valaka. Lo scopo, se così si può dire, è di liberare il pianeta dai terribili insettoni per consentire agli umani di popolarlo. Per quanto l'annuncio televisivo che fa da prologo ad ogni missione sia ispirato alla pellicola del cineasta olandese, è fine a sé stesso. Durante le missioni non c'è nulla che faccia veramente capire il motivo per cui ci si trova sul campo di battaglia ed ogni partita si conclude con una poco onorevole ritirata a bordo di un'astronave.

Alla consueta azione a base di armi e granate, Starship Troopers: Extermination aggiunge un'interessante variante strategica. Ogni giocatore ha, infatti, la possibilità di costruire alcuni edifici (come la raffineria, il deposito d'armi, torri e torrette difensive), esattamente come accadrebbe in un classico RTS. Questo però non è possibile in qualsiasi punto della mappa, ma solo laddove gli sviluppatori l'hanno previsto, ossia in zone che verranno prese d'assedio sulla falsariga di un tower defense. L'interfaccia è ben implementata: non aspettatevi, però, di passare molto tempo a costruire strutture e raccogliere risorse, perché il focus è spostato sull'azione, relegando la parte strategica ad un semplice intermezzo tra le sparatorie.