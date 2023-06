The Expanse: A Telltale Series, un nuovo trailer dal Tribeca Games Spotlight

Durante il corso Tribeca Games Spotlight, Telltale e Deck Nine hanno presentato un nuovo trailer di The Expanse: A Telltale Series, con il primo episodio in arrivo il 27 luglio 2023.

Nel filmato gli sviluppatori parlano di come hanno trasformato la celebre TV di Amazon Prime Video in una avventura interattiva , che come possiamo vedere nelle sequenze mostrate si presenta come la classica esperienza narrativa di Telltale, con i giocatori che saranno chiamati a soppesare i pro e i contro di ogni scelta presa.

L'intento è infatti proprio quello di far sentire il giocatore come un personaggio dello show, dove sarà lui a fare delle scelte, vivendo con le conseguenze delle sue decisioni e vedere che impatto avranno sulla storia e i personaggi.

Come accennato in apertura, il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch e PC il 27 luglio 2023. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato all'universo narrativo del gioco e l'intervista agli sviluppatori di Deck Nine e Cara Gee.