Despelote, la recensione del gioco che racconta l’Ecuador attraverso il calcio

Despelote ha comunque molto a che spartire con il cinema, soprattutto quello documentaristico , dal momento che ne ripropone temi, tempi e tecniche narrative. Julian Cordero è una presenza costante all'interno dell'opera, ne giostra i fili dall'alto, taglia e cuce ciò che dobbiamo vedere e sentire. Spesso prende il sopravvento sulla storia attraverso una voce narrante che ci racconta meglio il contesto in cui ci troviamo, le difficoltà che il Paese ha dovuto superare, e ovviamente i momenti di gioia, quando tutti gli attori in campo sembravano uniti all'inseguimento di un unico obiettivo: calciare in porta, fare gol per le qualificazioni dell'Ecuador ai Mondiali di calcio del 2002 in Sud Corea e Giappone. Despelote è un racconto dell'Ecuador attraverso il calcio, ma non solo quello professionistico, che vede Julian come testimone della sua nazionale che per la prima volta si qualifica; ha a che fare con il pallone come presenza nella sua e nella nostra vita.

Despelote è un videogioco ecuadoriano a firma di Julian Cordero, figlio d'arte, dal momento che i suoi genitori Sebastian Cordero e Isabel Dávalos sono rispettivamente regista e produttrice di Ratas, ratones, rateros, il primo film dell'Ecuador ad arrivare al Festival del Cinema di Venezia e a suscitare un certo entusiasmo nei critici. Viene riconosciuto come il primo passo per il cinema ecuadoriano verso film con standard produttivi internazionali. È importante saperlo, perché Despelote è una storia di prime volte , di momenti in cui l'Ecuador si è unito sotto un'unica bandiera; che fosse il cinema o lo sport è poco importante.

Non serve molto a Despelote per bucarti il petto e arrivare al cuore. Anzi, a dirla tutta, lo fa prima ancora di iniziare: nel menù c'è una piccola piazza assolata, animata dal vociare in sottofondo e da qualche piccione che tuba. Poi, il suono inconfondibile: quello del piede che colpisce il pallone . La palla entra nell'inquadratura, rimbalza lentamente, attraversa la piazza facendo volare via i piccioni infastiditi. C'è già molto di quella poesia popolare che rende Despelote un'esperienza preziosa, capace di rievocare una parte fondamentale dell'infanzia di moltissime persone: una mattina tranquilla, le risate delle persone, quel tonfo sordo della palla che rimbalza.

Golazo!

Il finire dell'estate del 2001 è molto importante per gli ecuadoriani. Non solo per i tifosi di calcio, sarebbe riduttivo. Julian inizia raccontandoci delle Olimpiadi del 1996, quando Jefferson Leonardo Perez Quezada, maratoneta dell'Ecuador, vinse le prime due medaglie d'oro in assoluto per il Paese. Ce lo presenta come un evento epocale: dal giorno dopo, a Quito, la città dove Julian è cresciuto, tutti marciavano come Jefferson e la marcia era diventata sport nazionale. Lui non era ancora nato: classe 1997, la sua prima vera testimonianza sportiva dell'Ecuador è quella lunga qualificazione ai Mondiali di Calcio nel 2001.

Tutto inizia con una meravigliosa carrellata sulla televisione del salotto di casa Cordero: c'è Perù - Ecuador. È la partita che inaugura la qualificazione al mondiale. Considerando però che il motto della squadra è: "giochiamo come non abbiamo mai fatto, perdiamo come sempre", non c'è molta speranza che le cose vadano diversamente. L'Ecuador non si è mai qualificato al mondiale, non c'è mai andato nemmeno vicino. Nonostante questo, gli ecuadoriani amano il calcio, basta fare un giro fuori da casa di Julian per trovare frotte di bambini che si passano la palla, o che al bisogno trasformano in pallone qualsiasi cosa, anche le bottiglie di vetro. Julian stesso è un appassionato, e passa le sue giornate giocando a Tino Tini's Soccer '99 sulla console, indispettendo la sorellina che vorrebbe solo vedere i suoi cartoni animati.

Quella volta, però, è differente: l'Ecuador segna due volte e vince contro il Perù. A quel punto le quattro partite successive si rivelano fondamentali; c'è la concreta possibilità che la squadra possa volare dall'altra parte del pianeta, nell'Olimpo dei grandi, e che il mondo sappia che l'Ecuador può realisticamente vedersela con il Brasile - che vincerà il mondiale del 2002 -, con cui hanno vinto a marzo di quell'anno, o con l'Argentina, che invece li batte due a zero il 15 agosto, mettendo in ombra il sogno di arrivare in Corea del Sud. Insomma, che tra le grandi squadre dell'America Latina, esista anche l'Ecuador.

È facile trovare in giro televisioni che danno i momenti più importanti delle partite affrontate dall'Ecuador

Sarebbe però ingeneroso ridurre Despelote a una storia sul calcio. A un certo punto Julian dice che dopo la qualificazione: "tutti a Quito dovevano svegliarsi presto a causa del fuso orario per supportare la squadra". Utilizza il verbo dovere, ed è proprio lì il cuore della questione. Perché Despelote è il racconto di un Paese, delle persone che lo abitano, dei suoi primati. Le olimpiadi, il cinema, il calcio, sono solo occasioni per raccontare il sentimento di appartenenza a qualcosa di grande, di identitario.

Lo fa anche descrivendo a meraviglia il posto in cui Julian è nato, Quito, con i suoi vicoli labirintici, i parchi, le figure ricorrenti e leggermente comiche, come il maestro con la faccia arrabbiata sempre pronto a confiscare il pallone dei ragazzini che lo disturbano, o il tipo perennemente al telefono che porta a spasso i cani. O i coniugi Cordero, che parlano spesso di film, delle ultime uscite, della produzione cinematografica del Paese.

In Despelote spesso si ascoltano i dialoghi degli adulti

Si tratta spesso, in effetti, di un videogioco di bambini che ascoltano i discorsi degli adulti. Distrattamente, magari, in secondo piano, mentre sono nascosti sotto a un tavolo a un ricevimento di matrimonio, sussurrandosi strambe filastrocche e ridendo come pazzi. O magari di notte, seduti sul sedile posteriore dell'auto, con la sorellina che dorme e i grandi che parlano di cosa non va nella loro vita, nella relazione o nelle rispettive famiglie. Julian, che in testa ha solo il calcio, disegna distrattamente sul finestrino. Solo una piccola parte del suo cervello è dedicata ai problemi degli adulti. Quella di Despelote è una storia sulla gioia di scorgere i tuoi amici, da lontano, che hanno una palla sotto il braccio e ti chiamano a giocare con loro. E a quel punto non ti importa nemmeno di essere vestito elegante, o che la mamma ti abbia assolutamente proibito di sporcarti. Vuoi solo dare un calcio a quel pallone.