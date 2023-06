Alan Wake 2 mostrato a porte chiuse al Summer Game Fest, e sono tutti entusiasti

Alan Wake 2 è stato mostrato alla stampa, nell'ambito di un evento a porte chiuse, durante il Summer Game Fest 2023, con una demo della durata di circa 30 minuti che sembra aver entusiasmato tutti.

Già il trailer del gameplay di Alan Wake 2 aveva suscitato reazioni molto positive, ma a quanto pare si è trattato solo di un piccolo assaggio rispetto a quello che si pone come il gioco più grande a cui Remedy Entertainment abbia mai lavorato.

La testimonianza dei redattori di IGN, che vedete qui sopra, trasmette sensazioni molto chiare: rispetto al primo capitolo la serie è diventata un vero e proprio survival horror, con ritmi più lenti e un maggiore senso di tensione, ma anche un focus sui singoli scontri piuttosto che le ondate degli esordi.

Non è tutto: alle meccaniche esplorative si accompagna un palazzo mentale a cui potremo accedere di volta in volta per ragionare sugli indizi raccolti fino a quel momento e risolvere così i casi su cui stiamo indagando nei panni del nuovo personaggio giocabile, Saga Anderson.

Ryan McCaffrey e Destin Legarie hanno parlato anche della possibilità di passare in qualsiasi momento da Saga ad Alan, portando avanti in pratica una doppia campagna nelle modalità che riteniamo più opportune, ed entrambi hanno avuto la sensazione che il gioco sarà piuttosto duraturo.

Quanto, esattamente? Ancora qualche mese di pazienza e potremo scoprirlo, visto che Alan Wake sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 17 ottobre.