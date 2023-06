Like a Dragon Gaiden sarà disponibile nel solo formato digitale, a quanto pare

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox nel solo formato digitale, a quanto pare: è ciò che sostengono diversi rivenditori americani, dopo aver contattato SEGA.

In uscita il 9 novembre, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name potrebbe dunque porsi come il primo episodio della serie Yakuza privo di una distribuzione fisica da diversi anni a questa parte.

Non è dato sapere i motivi dietro una decisione simile, specie considerando che anche The Yakuza Remastered Collection ha goduto di una pubblicazione su disco, ma è improbabile che possa riguardare il solo mercato americano.

"Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto", si legge nella sinossi di Like a Dragon Gaiden.

Nel gioco avremo a disposizione almeno due stili di combattimento differenti: Yakuza e Agente. Il primo sfrutta l'esperienza di Kazuma fra le strade di Kamurocho per infliggere colpi devastanti ai nemici, mentre il secondo consente di ricorrere a svariati gadget per avere ragione di gruppi di avversari.