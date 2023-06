Everdeep Aurora annunciato al Wholesome Games: è un'avventura platform felina con uno stile rétro

Al Wholesome Games Direct abbiamo avuto modo di vedere Everdeep Aurora, un nuovo gioco d'avventura 2D con grafica e un design sonoro retrò che ci mette nei panni di Shell, una gatta che deve creare un percorso verso l'interno della Terra. Si tratta di un platform per PC (Steam) e Nintendo Switch in arrivo nel 2024.

"Everdeep Aurora mescola elementi tratti dai giochi e dai film della nostra infanzia, esplorando i temi dell'isolamento e del sopportare il peso delle decisioni passate", ha dichiarato Mikel Ojea, co-fondatore di Nautilus Games. "Ci siamo ispirati a molti titoli classici con tocchi dark come Castlevania, Undertale, I Goonies e Lost, e abbiamo creato un gioco interamente non violento. In Everdeep Aurora non ci sono combattimenti o nemici da combattere - ci siamo invece concentrati sull'esplorazione, sia dell'Everdeep fisico, sia delle emozioni che volevamo evocare nei giocatori, puntando a un'esperienza di gioco memorabile e stimolante."

Gli autori spiegano che "Mentre una pioggia di meteoriti apocalittici devasta il mondo, la civiltà non ha altra scelta che proseguire nel sottosuolo, separando una piccola gatta di nome Shell da sua madre. Nei panni di Shell, create un nuovo percorso all'interno della Terra, perforando le rocce generate proceduralmente e creando opportunità platform durante il viaggio verso il basso della gattina, nella speranza di ricongiungersi con la sua famiglia. Scoprite come si è svolta la vita sotto la superficie attraversando templi, laghi sotterranei, rovine abbandonate e laboratori scientifici sospetti e facendo amicizia con gli eccentrici abitanti del sottosuolo che li occupano."

"Incontrate più di 20 affascinanti abitanti del sottosuolo e stringete legami lungo il viaggio. L'ariete cornuto Remulus si offre di potenziare il fidato trapano di Shell, Aster coltiva doni botanici nel suo giardino nascosto e Ribbert ci guida verso il rifugio. Canticchiate al ritmo del tema musicale di ogni personaggio mentre recuperate oggetti da collezione, minerali e completate le missioni secondarie per promuovere la loro amicizia. Mentre Shell continua a scendere, i suoni lontani delle loro melodie appartate potrebbero essere l'unica motivazione per farla andare avanti...".