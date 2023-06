Highwater: l'apprezzato gioco ex-esclusiva Netflix arriva anche su PC e console

Highwater, già disponibile tramite Netflix, è stato annunciato al Future Games Show in versione PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Switch; arriverà in estate.

La descrizione ufficiale recita: "Highwater è un gioco d'avventura in 3D con combattimento isometrico a turni, ambientato nello spazio inondato e post-apocalittico tra l'imperversante Zona di Guerra e Alphaville. Navigate nel mondo in barca, scoprite isole e trovate nuovi alleati che vi aiuteranno a combattere i nemici in combattimenti a turni."

"In mezzo alla Grande Catastrofe Climatica, la regione alluvionale di Hightower è diventata una sorta di zona sicura tra le due regioni aride: la Zona di Guerra, devastata a livello quasi globale, e la città fortificata di Alphaville, dove gli ultra-ricchi vivono dietro mura gigantesche."

"Con la vita sulla Terra che diventa insostenibile per gli esseri umani e le voci di una fuga su Marte che circolano, Nikos inizia un viaggio pericoloso, raccogliendo amici lungo la strada. Prima verso Hightower, poi oltre, per attraversare l'impenetrabile confine di Alphaville, combattendo contro i ribelli e rubando cibo lungo la strada. Riusciranno Nikos e i suoi amici a intrufolarsi nel razzo in tempo?"

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Di survival post-apocalittici ne abbiamo visti tanti in questi anni, ma Highwater riesce a distinguersi soprattutto grazie al particolare tono rilassato e quasi onirico con il quale tratteggia questa sua particolare fine del mondo. In questo modo, anche la semplice esplorazione dei piccoli frammenti di terra emersa in un'ambientazione quasi totalmente acquatica diventa affascinante, anche se gli approdi possono spesso non portare a nulla di concreto. L'acqua sembra insomma diluire anche gli elementi del gameplay strategico e survival in un ritmo piuttosto rilassato, ma riesce in questo modo anche a donare una particolare caratterizzazione che può risultare irresistibile, per chi apprezza questo tipo di atmosfere."