Highwater, la recensione di un'avventura strategica di Netflix in un mondo sommerso

Di mondi post-apocalittici ne abbiamo visti diversi come scenari da videogioco, ma nella recensione di Highwater abbiamo a che fare con una rappresentazione che riesce ad essere affascinante e originale, cosa indispensabile quando si tratta di dedicare del tempo all'esplorazione di ampie aree desolate. A dire il vero, non è affatto la prima volta che abbiamo a che fare con una Terra quasi completamente sommersa e sopravvissuti costretti a vivere tra imbarcazioni e poche zone emerse, tuttavia il modo in cui questo futuro viene messo in scena in Highwater, tra stile grafico malinconico e costruzione del mondo, ha qualcosa di unico. Qualche concetto ambientalista contribuisce ad arricchire questo immaginario, raccontando come il cambiamento climatico e l'incapacità dell'umanità di porre rimedio ai danni all'ambiente abbiano causato questo enorme cataclisma.

La storia mette in scena l'avventura di Nikos, un ragazzo deciso ad affrontare i rischi della sopravvivenza e cercare di penetrare all'interno di uno dei pochi baluardi di organizzazione sociale rimasti in piedi nel disastro generale. Il mondo di Highwater è caratterizzato da una disgregazione sociale totale, in cui la maggior parte delle persone si ritrova a vivere alla giornata cercando risorse e combattendo per proteggerle dagli altri.

In questa totale perdita di coesione umana, un minimo di supporto e protezione era offerto dalle ricche élite che abitano Alphaville, uno dei pochi luoghi che ancora funziona come una parvenza di civiltà, ma da tempo questa cittadella fortificata ha deciso di chiudere i battenti, con voci sempre più insistenti che raccontano di come la ricca società abbia intenzione di abbandonare la Terra e fuggire su Marte utilizzando degli speciali razzi da trasporto. Non trovando speranze in un mondo totalmente alla deriva, Nikos ha intenzione di entrare in qualche modo dentro Alphaville, scoprire come stiano andando le cose e, nel caso, riuscire a ricavarsi uno spazio all'interno del razzo per Marte.