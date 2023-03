PGA Tour 2K23 aggiunge John Cena: la data di uscita del wrestler in versione golfistica

2K Sports ha annunciato che a partire dal 7 aprile 2023 sarà possibile giocare nei panni di John Cena all'interno di PGA Tour 2K23. Il wrestler si unisce a vari altri personaggio esterni al mondo del golf aggiunti all'interno del videogame, come Michael Jordan e Steph Curry (giocatore di basket).

La descrizione ufficiale del personaggio recita: "Vestito con il consueto abbigliamento rosso, bianco e blu, Cena affronta una sfida completamente nuova tra i migliori giocatori del PGA TOUR su alcuni dei campi più impegnativi".

Qui sotto e in apertura potete vedere le immagini ufficiali condivise per John Cena in PGA Tour 2K23. Ricordiamo che il gioco è già disponibile da ottobre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. John Cena sarà disponibile su tutte queste piattaforme.

PGA Tour 2K23

Ricordiamo anche che l'arrivo di John Cena in PGA Tour 2K23 coincide con la pubblicazione di EA Sports PGA Tour: precedentemente previsto per il 24 marzo, era stato rimandato. Questo nuovo gioco include 30 campi e giocatori come Nelly Korda, Scottie Scheffler, Tony Finau e non solo. Include anche 20 tipi di colpi, con tecnologie moderne per rendere il gioco più realisticio. Sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.