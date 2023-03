The Witcher 4: l'Unreal Engine 5 non sta velocizzando lo sviluppo, ma aiuterà nei progetti futuri

Stando alle parole di Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 non sta velocizzando lo sviluppo di The Witcher 4, nome in codice Project Polaris, che darà inizio a una nuova trilogia ambientata nell'universo ideato da Andrzej Sapkowski. In compenso prevede che l'esperienza maturata dal team di sviluppo con l'engine di Epic Games faciliterà lo sviluppo dei giochi futuri della compagnia.

Nello specifico in questo caso la colpa non è del motore grafico di per sé, che anzi è stato scelto da CD Projekt RED per la nuova trilogia di The Witcher appositamente per agevolare lo sviluppo. Piuttosto il motivo è che finora il team di sviluppo ha lavorato sul REDengine, il motore proprietario utilizzato anche per Cyberpunk 2077, e quindi ora deve adattarsi a lavorare con un nuovo engine.

"Ci stiamo preparando sul lato dell'organizzazione dei tool di sviluppo. Alcuni sviluppatori stanno ancora imparando la tecnologia dell'Unreal Engine 5 e, allo stesso tempo, ci sono team che lavorano assieme a Epic su tutti gli aspetti necessari per i nostri giochi di ruolo open world basati sulla trama. Il nostro primo progetto, Polaris, forse non rallenterà, ma ciò non accelererà i processi di sviluppo", ha detto Kiciński in Q&A che si è svolto dopo la presentazione dei dati finanziari di CD Projekt relativi al 2022.

"Ma per i prossimi progetti supponiamo che dovrebbe facilitare la produzione. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo detto che vogliamo pubblicare tre grandi giochi di The Witcher entro sei anni a partire dall'uscita di Polaris, che è The Witcher 4."

Nello stesso Q&A, il CEO di CD Projekt ha offerto maggiori delucidazioni sui motivi che hanno portato la compagnia a riprogettare da capo Project Sirius, il nome in codice dello spin-off di The Witcher multiplayer in lavorazione presso Molasses Flood.