The Witcher, Project Sirius: CD Projekt spiega perché lo sviluppo è ripartito da zero

CD Projekt RED ha offerto maggiori delucidazioni sui motivi che hanno convinto l'azienda a rivedere dalle basi lo sviluppo di Project Sirius, lo spin-off multiplayer di The Witcher in lavorazione presso gli studi di Molasses Flood.

Per chi non lo sapesse pochi giorni fa la compagnia polacca aveva svelato che lo sviluppo è praticamente ripartito da zero, sostenendo di aver rivalutato le dimensioni e il potenziale di questo progetto. Come sappiamo nel prendere questa decisione CD Projekt RED ha accettato di sacrificare gli investimenti effettuati finora, pari a quasi 10 milioni di dollari dal 2022 a oggi.

Durante la presentazione per gli azionisti avvenuta ieri il CFO Piotr Nielubowicz ha spiegato che, trattandosi di un progetto dal design inedito per CD Project e realizzato da uno studio acquisito di recente, la compagnia deve valutare costantemente i suoi progressi e fare scelte coraggiose se necessario, come tagliare i costi già nelle fasi iniziali o addirittura riavviare l'intero progetto.

"Mi rendo conto che non sia fantastico sentire da una compagnia che un progetto è stato rivalutato", ha detto Nielubowicz. "Ma allo stesso tempo, per poter rimanere innovativi dobbiamo sperimentare ed essere coraggiosi quando percorriamo nuove vie e per mantenere il controllo e rimanere sulla buona strada, specialmente con un progetto che è nuovo per noi in termini di design, sviluppato da un nuovo studio nella nostra famiglia.

"Dobbiamo valutare costantemente la situazione e muoverci di conseguenza. È meglio tagliare i costi nelle fasi iniziali e persino ricominciare un progetto se necessario, piuttosto che proseguire."

Questo concetto è stato ribadito successivamente in un Q&A dal CEO Adam Kiciński, che ha affermato che la decisione è stata "difficile, ma riteniamo anche che sia quella giusta".

Ha aggiunto: "La nostra intenzione era quella di tagliare i costi in anticipo e concederci il tempo per una rivalutazione del progetto. Non vogliamo portar avanti progetti con i quali non siamo allineati. Quindi sostanzialmente questo è tutto ciò che vorremmo condividere su Project Sirius per ora".

