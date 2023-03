Batman: il cosplay di Poison Ivy di nic_the_pixie è semplicemente eccezionale

Nel corso della sua lunghissima storia editoriale Batman ha affrontato un numero impressionante di super-cattivi. Tra questi c'è anche anche l'ecoterrorista Poison Ivy che nel tempo è diventata uno dei personaggi più apprezzati di DC Comics ed è oggi protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di nic_the_pixie.

Poison Ivy è un'ecoterrorista ricca di fascino e dotata di abilità fisiche fuori dal comune. Può avvelenare qualsiasi persona semplicemente toccandola e ha il pieno controllo di ogni forma di vita vegetale. La villain utilizza questi poteri per il proprio personale concetto di giustizia, con attacchi terroristi volti ad affermare la supremazia delle piante sull'uomo.

Il cosplay realizzato da nic_the_pixie appare semplice ma in realtà ha richiesto otto ore di preparazione. Come spiegato nel suo post infatti il costume è stato realizzato sul posto tramite body painting, foglie e colla. Il risultato è sicuramente ben riuscito, come potrete vedere negli scatti qui sotto.

