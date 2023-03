Dredge è disponibile da oggi: il trailer di lancio delle versioni PC, Switch, Xbox e PlayStation

Dredge, un gioco di pesca con elementi di horror dal taglio lovecraftiano, è ora disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. È anche stato pubblicato un trailer che potete trovare poco sotto.

Si inizia con una barca da pesca e si esplora un arcipelago chiamato The Marrows in cerca di pesci e oggetti da recuperare nelle acque, con lo scopo di ripagare un debito e mettere via un po' di soldi. Ben presto diventa evidente che nelle profondità si nasconde qualcosa di sinistro che esce allo scoperto durante la notte. Dredge ci permetterà anche di potenziare la nostra barca, ottenere nuovi strumenti ed esplorare varie storie, tra principali e secondarie.

Il trailer di Dredge ci permette di farci un'idea dell'atmosfera e di cogliere qualche dettaglio del gameplay. I pericoli chiaramente non mancheranno mentre esploriamo l'arcipelago e la varietà di ambientazioni sembra molto interessante anche solo guardando il trailer.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Dredge è la felicissima sintesi di una semplice idea di base - quella di un simulatore di pesca basato su un veloce minigioco e su una gestione degli spazi dell'inventario schematica come una partita di Tetris - con l'innesto dei misteri e degli orrori di un mare pieno di segreti, aberrazioni e storie dimenticate."

"Black Salt Games confeziona un debutto clamoroso e capace di mantenere i giocatori all'amo anche dopo i titoli di coda: percorrere l'arcipelago virtuale è un'esperienza rilassante di giorno e piena di tensione di notte, anche quando la nostra barca è dotata di abilità speciali e di un armamentario di tutto rispetto. Tra curiosità e paura, Dredge si lascia vivere al passo che il giocatore desidera, senza fretta, con la consapevolezza che l'oceano, con le sue meraviglie e i suoi incubi lovecraftiani, è sempre lì fuori ad aspettarci."