GeForce NOW: i giochi aggiunti al catalogo ad aprile 2023

Nvidia ha annunciato tramite una comunicazione ufficiale l'arrivo di nuovi giochi su GeForce NOW. In totale parliamo di 23 videogame che si aggiungono al catalogo, 13 dei quali arriveranno sulla piattaforma il giorno del lancio.

Ecco quali sono i giochi che saranno aggiunti ad aprile 2023 su GeForce Now:

Meet Your Maker (nuovo lancio su Steam, 4 aprile)

Road 96: Mile 0 (nuovo lancio su Steam, 4 aprile)

TerraScape (nuovo lancio su Steam, 5 aprile)

Curse of the Sea Rats (nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

Ravenswatch (nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

Supplice (nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

DE-EXIT - Eternal Matters (nuovo lancio su Steam, 14 aprile)

Survival: Fountain of Youth (nuovo lancio su Steam, 19 aprile)

Tin Hearts (nuovo lancio su Steam, 20 aprile)

Dead Island 2 (nuovo lancio su Steam, 20 aprile)

Afterimage (nuovo lancio su Steam, 25 aprile)

Roots of Pacha (nuovo lancio su Steam, 25 aprile)

Bramble: The Mountain King (nuovo lancio su Steam, 27 aprile)

11-11 Memories Retold (Steam)

canVERSE (Steam)

Teardown (Steam)

Get Even (Steam)

Little Nightmares (Steam)

Little Nightmares II (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Gli utenti Premium di GeForce NOW possono ora accedere anche al premio gratuito per Marvel's Midnight Sun, oltre agli 11 nuovi giochi disponibili per lo streaming: