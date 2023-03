GCC Pokémon, è arrivata la nuova espansione Scarlatto e Violetto

I ritmi dei giochi di carte collezionabili sono - forse - paragonabili a quelli dei videogiochi: la nuova espansione del GCC di Pokémon, Scarlatto e Violetto , è uscita oggi e The Pokémon Company ha già annunciato i primi dettagli del prossimo set in arrivo a settembre, Evoluzioni a Paldea . La gioia per aver provato un po' prima del tempo le nuove carte di Scarlatto e Violetto è quindi un po' scemata, dato che quella in uscita il 31 marzo 2023... non è già più la più recente espansione del gioco!

Pokémon Ex, Paldea e non solo

Una partita coi mazzi demo di Scarlatto e Violetto

Le novità più semplici da notare sono sicuramente quelle legate ai Pokémon. In Scarlatto e Violetto, infatti, ci saranno dei debutti, ma anche dei grandi ritorni. Tra i debutti è impossibile non citare tutti i nuovi mostri tascabili che popolano Paldea, la nuova regione che fa da teatro all'ultimo videogioco della serie per Nintendo Switch.

Oltre ai classici starter del gioco come Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, ci saranno le varianti di Paldea di Tauros o Koraidon e Miraidon. Questi ultimi, che nel videogioco fungono da mezzo di trasporto, nel gioco di carte sono disponibili in versione Pokémon-ex. È questo il grande ritorno del set: i Pokémon-ex, infatti, sono una tipologia di carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che è stata introdotta nell'espansione Destini Futuri. I Pokémon-ex sono speciali varianti da due carte premio dei mostri tascabili che conosciamo che dovrebbero garantire grande varietà ai mazzi, dato che possono essere sia base, sia un'evoluzione da un pokémon base. Si tratta della dinamica chiave della nuova stagione del GCC, che andrà padroneggiata per poter vincere, non importa se sia contro gli amici o in uno dei tanti tornei ufficiali. Sono pokémon più forti del normale, spesso già schierabili essendo di tipo base, che non mancheranno di mettere in difficoltà gli avversari. Inoltre, nelle fasi avanzate della partita si potrà scegliere se evolvere un pokémon nella sua variante -ex, per avere più danni, o scegliere l'evoluzione "classica" per non dare all'avversario la possibilità di prendere due carte premio.

Da non sottovalutare anche la Teracristallizzazione, la nuova dinamica introdotta nel videogioco che nel GCC consente di non subire danni in panchina, oltre che di avere varianti più potenti di Pokémon quali Gyarados o Arcanine.