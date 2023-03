Atlas Fallen: longevità svelata, quante ore servono per finire il gioco secondo il Creative Director

Tramite un'intervista pubblicata da segmentnext.com, abbiamo modo di scoprire qual è la durata stimata di Atlas Fallen, il nuovo gioco d'azione di Focus Entertainment e Deck13. Le informazioni sono state condivise da Jan Klose, Co-founder e Creative Director. Secondo quanto indicato, possiamo aspettarci circa 25-30 ore totali.

Precisamente, Klose afferma che questa longevità fa riferimento al tempo necessario per completare ogni obiettivo presente all'interno di Atlas Fallen. Probabilmente quindi se ci si accontenta del minimo indispensabile per arrivare al finale serviranno meno ore. Non è però stato indicato quante esattamente.

Le parole di Klose, in traduzione, sono: "Questa è una domanda difficile perché è diverso per tutto. Penso però che puoi facilmente arrivare a 25-30 ore se vuoi completare ogni piccolo obiettivo".

Si tratta ovviamente di una stima, ma per il momento ci permette di avere un'idea di quanto lungo potrebbe essere Atlas Fallen. Ricordiamo che la data di uscita era prevista per maggio, ma è da poco stata rimandata: il videogioco è ora atteso per il 10 agosto.

Atlas Fallen sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.