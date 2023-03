Crash Team Rumble: la beta avrà lobby pubbliche, private e bot

Toys for Bob ha condiviso nuovi dettagli sulla closed beta di Crash Team Rumble che si svolgerà tra il 20 e il 24 aprile svelando che i giocatori potranno anche creare lobby pubbliche e private e all'occorrenza giocare in solitaria contro bot guidati dall'IA per fare pratica, che sostituiranno anche gli utenti che abbandoneranno i match durante il loro svolgimento.

"Nella closed beta i giocatori possono competere contro altri utenti nelle lobby pubbliche o organizzarsi con gli amici in match privati", ha detto lo studio in un post sul blog ufficiale di Activision. "Vi serve un po' di pratica? I giocatori possono affinare le proprie abilità contro i bot prima di gettarsi nella mischia. Un giocatore abbandona una partita? Niente paura, lo slot vacante sarà ricopertoda un bot per assicurare che il team abbia ancora una possibilità di vittoria.

"Vi preoccupa di essere calpestati da giocatori più forti? Abbiamo tenuto presente anche a questo: i nuovi giocatori verranno abbinati ad altri nuovi utenti per evitare che affrontino dei veterani, permettendogli di imparare le basi del gioco con il proprio ritmo".

Inoltre, sono stati spiegati anche quali sono gli obiettivi che si sono prefissati gli sviluppatori con la closed beta di Crash Team Rumble, ovvero quello di mettere sotto stress i server, testare il bilanciamento degli eroi e in generale raccogliere i feedback della community.

"Durante la Closed Beta, testeremo il bilanciamento degli eroi, la cross-progression e il matchmaking multipiattaforma per prepararci al grande lancio di giugno", ha scritto lo sviluppatore. "Anche se i progressi non verranno trasferiti dalla Closed Beta al lancio , il primo feedback che riceveremo dai partecipanti alla Closed Beta sarà determinante per creare un'esperienza più raffinata per tutti i giocatori."

Vi ricordiamo che Crash Team Rumble arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 20 giugno 2023. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su questo titolo multiplayer 4v4.