Minecraft Legends: l'orario di disponibilità per ogni regione è stato svelato, Italia compresa

Minecraft Legends sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC a partire dal 18 aprile 2023. A che orario esattamente? Per quanto riguarda l'Italia, alle 18:00. Se avete intenzione di acquistare il gioco o fare il preordine, sappiate quindi che dovrete attendere la sera prima di poterlo avviare. Il lancio sarà quindi contemporaneo in tutto il mondo.

Viene precisato che questi orari, indicati tramite l'immagine che potete vedere poco sotto, sono una stima e che potrebbero esserci dei problemi che ritardano la disponibilità. Si tratta di un'avvertenza tipica, quindi non è detto che vi siano realmente problemi.

Il lancio contemporaneo in tutto il mondo permette di evitare che certe persone vi abbiamo accesso in anticipo. Anche se nel caso di Minecraft Legends non è poi così rilevante, in alcuni casi il lancio anticipato può mettere a rischio i fan che potrebbero subire spoiler da una parte del mondo, in primis Nuova Zelanda e Australia.

Minecraft Legends

Minecraft Legends è un gioco di strategia in tempo reale ambientato nel mondo cubettoso di Mojang. Potremo esplorare in cerca di risorse, creare basi con diverse e strumenti di attacco e andare alla conquista delle basi nemiche.

È anche stato confermato che Minecraft Legends includerà il multiplayer cross-platform. Vi lasciamo infine a un trailer mostra la costruzione della grafica del gioco.