Valve lavora a un gioco non annunciato con gameplay innovativo e puzzle

Stando ai profili LinkedIn di alcuni sviluppatori, Valve sta lavorando a un gioco non ancora annunciato che vanterà un "gameplay ambizioso mai visto prima d'ora" che includerà tra le altre cose dei puzzle.

Questo dettaglio è stato da prima notato dall'utente Twitter @Faizshaikh7681 che ha individuato dei riferimenti a questo misterioso progetto nei profili del game designer Michael Anderson e dell'artista Boyang Zhu.

Nella sua pagina LinkedIn Anderson afferma che tra il 2021 e il 2023 ha lavorato come level designer di Valve, dove ha "creato vari prototipi focalizzati su un ambizioso gameplay mai visto prima d'ora per un progetto non ancora annunciato" e di aver sviluppato "IA, meccaniche di gioco e puzzle da zero".

Il profilo di Zhu invece rivela che da gennaio 2022 è assegnato a un progetto non annunciato, ma senza fornire ulteriori dettagli in merito. Non è da escludere tra l'altro che il gioco in questione sia differente da quello a cui ha lavorato Anderson.

Con così pochi dettagli chiaramente è impossibile farsi un'idea su cosa bolle in pentola in casa Valve oltre a Counter-Strike 2, specialmente se è vero che si tratta di un titolo con un gameplay "mai visto prima d'ora". Insomma, per scoprire di cosa si tratta non ci resta che attendere.