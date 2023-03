PS Plus: il peso dei giochi PS4 e PS5 di aprile 2023, ecco quanto spazio vi serve sulla console

Tra pochi giorno potremo mettere le mani sui nostri giochi di PlayStation Plus per il mese di aprile 2023. Se però le vostre PS4 e PS5 hanno la memoria piena e dovete assicurarvi di liberare un po' di spazio, avrete bisogno di sapere quanto pesano i tre videogame inclusi nel servizio. Grazie a PlayStation Game Size possiamo vedere questi dettagli.

Il gioco più leggero tra quelli del PS Plus di aprile 2023 è ovviamente Tails of Iron. Il gioco d'azione 2D pesa 1,758 GB in versione PS4 e cala enormemente su PS5, passando a soli 935 MB. Il più pensate tra i tre è ovviamente Sackboy Una Grande Avventura, che arriva a 35,539 GB su PlayStation 4; in versione PlayStation 5 si liberà di qualche GB arrivando a 31,812 GB.

L'unico gioco nuovo del mese, nel senso non ancora disponibile al momento della scrittura, è Meet Your Maker. Il gioco d'azione e creazione dovrebbe pesare tra i 3 e gli 8 GB. PlayStation Game Size al momento non ha ancora un'idea precisa, probabilmente perché i dati presenti all'interno del PS Store non sono ancora definitivo o abbastanza precisi. In un secondo tweet, però, aggiunge che la versione PS4 del gioco dovrebbe essere tra i 7 e gli 8 GB. Il dubbio maggiore è quindi legato alla versione PS5.

Ora avete quindi un'idea di quanto spazio dovete liberare se volete istallare i vari giochi su PS4 e PS5. All'incirca, vi serviranno un massimo di 46 GB su PlayStation 4 e un massimo di 41 GB su PlayStation 5.

Infine, vi ricordiamo che sono stati annunciati anche i giochi di Games with Gold di Xbox.